birzhanova_madi

Мадина birzhanova_madibirzhanova_madi
25 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональные переводы (EN-RU / RU-EN; TR-RU / RU-TR; KZ-RU / RU-KZ)
Более 3 лет опыта работы в переводческом деле. Перевожу быстро, но не в ущерб качеству.
P.S. Ввиду раскрутки рейтинга нового аккаунта, готова работать по заниженным ставкам.
Услуги:
- Письменный перевод
- Перевод видео
- Корректировка текста по заданному стилю
- Перевод графических объектов (.psd .jpeg .png и т.д.) с сохранением стиля
- Маркетинг, Бизнес, Финансы
- Технический (узкоспециализированный) текст
- Литература, Кинематограф, Шоу-бизнес.
- Информационные технологии
- Психология, Здоровье, Спорт
- Контракты, Право, Юриспруденция