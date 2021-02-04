birzhanova_madi

Мадина birzhanova_madi

 
25 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональные переводы (EN-RU / RU-EN; TR-RU / RU-TR; KZ-RU / RU-KZ)

Более 3 лет опыта работы в переводческом деле. Перевожу быстро, но не в ущерб качеству.

P.S. Ввиду раскрутки рейтинга нового аккаунта, готова работать по заниженным ставкам.

Услуги:

  • Письменный перевод
  • Перевод видео
  • Корректировка текста по заданному стилю
  • Перевод графических объектов (.psd .jpeg .png и т.д.) с сохранением стиля
Специализации по переводу:
  • Маркетинг, Бизнес, Финансы
  • Технический (узкоспециализированный) текст
  • Литература, Кинематограф, Шоу-бизнес.
  • Информационные технологии
  • Психология, Здоровье, Спорт
  • Контракты, Право, Юриспруденция
Тариф: от 2$ за 1,000 знаков по всем направлениям