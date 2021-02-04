birzhanova_madi

Профессиональные переводы (EN-RU / RU-EN; TR-RU / RU-TR; KZ-RU / RU-KZ)

Более 3 лет опыта работы в переводческом деле. Перевожу быстро, но не в ущерб качеству.

P.S. Ввиду раскрутки рейтинга нового аккаунта, готова работать по заниженным ставкам.

Услуги:

Письменный перевод

Перевод видео

Корректировка текста по заданному стилю

Перевод графических объектов (.psd .jpeg .png и т.д.) с сохранением стиля

Маркетинг, Бизнес, Финансы

Технический (узкоспециализированный) текст

Литература, Кинематограф, Шоу-бизнес.

Информационные технологии

Психология, Здоровье, Спорт

Контракты, Право, Юриспруденция

Специализации по переводу:Тариф: от 2$ за 1,000 знаков по всем направлениям