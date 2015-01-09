bisassistant

Удаленный бизнес-помощник
1. Удаленный секретарь (обработка входящей информации и деловая переписка, составление рабочего графика и напоминание о запланированных делах).
2. Выполнение отдельных поручений:
Написание текстов для сайта
Написание рекламных текстов
Написание стандартного пресс-релиза
Текст для буклета, брошюры или рекламной листовки
Коммерческие предложения
Деловые письма
Составление и обработка списков (партнеров, поставщиков, клиентов и любой другой информации) Интеллектуальный поиск и обработка информации, интернет-мониторинг.
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