bisassistant

Анна bisassistant

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Удаленный бизнес-помощник

1. Удаленный секретарь (обработка входящей информации и деловая переписка, составление рабочего графика и напоминание о запланированных делах).        

2. Выполнение отдельных поручений:

Написание текстов для сайта   

Написание рекламных текстов 

Написание стандартного пресс-релиза       

Текст для буклета, брошюры или рекламной листовки

Коммерческие предложения

Деловые письма 

Составление и обработка списков (партнеров, поставщиков, клиентов и любой другой информации) Интеллектуальный поиск и обработка информации, интернет-мониторинг.