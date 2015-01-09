bisassistant

Удаленный бизнес-помощник

1. Удаленный секретарь (обработка входящей информации и деловая переписка, составление рабочего графика и напоминание о запланированных делах).

2. Выполнение отдельных поручений:

Написание текстов для сайта

Написание рекламных текстов

Написание стандартного пресс-релиза

Текст для буклета, брошюры или рекламной листовки

Коммерческие предложения

Деловые письма

Составление и обработка списков (партнеров, поставщиков, клиентов и любой другой информации) Интеллектуальный поиск и обработка информации, интернет-мониторинг.