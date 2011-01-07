Свое дело

Оказываем помощь в покупке и продаже готового бизнеса. Благодаря сайту вы можете подать объявление, о Вас узнают тысячи пользователей нашего сайта. Так же предлагаем большое количество качественного материала на темы: открытие бизнеса и его развитие.

Почему выгодней купить Готовый бизнес?

Если Вы решили начать свое дело и не знаете с чего–то мы хотим Вам предложить на выбор готовый бизнес.

Руководить налаженным производством гораздо проще – чем организовывать свой бизнес с нуля.

Но прежде чем купить готовый бизнес необходим провести множество операций по изучению приглянувшегося производства: нет ли долговых обязательств? Какая причина продажи бизнеса? И многое другое. Необходимо разведать в налоговой насчет данного бизнеса, и проконсультироваться с юристом.

Мы спешим Вам сообщить, что на нашем сайте “Бизнес GiD” снижены цены в 2 раза на размещение объявлений о продаже бизнеса.

Акция была продлена и на осенний сезон и у Вас есть шанс опубликовать объявление на нашем сайте.

Существует два тарифа объявлений VIP и FREE:

- Тариф VIP является очень эффективным, и пользователи просматривают такие объявления намного чаще.

- Тариф FREE (Стандарт) является менее привлекательным для пользователей.