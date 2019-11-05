2D аниматор, моушн дизайнер

Я работаю удаленно уже около 2 лет. Создаю рекламные материалы для компаний и физических лиц. В основном это анимационные видео ролики, или короткая анимация для использования в видео материалах клиента. Для анимации я также в некоторых случаях самостоятельно готовлю иллюстрации. Это второе направление моей деятельности - векторная графика, иллюстрации, персонажи для фирменного стиля. Могу создать ряд иллюстраций для сайта, приложения, презентации, или любых печатных материалов.

Услуги:

- анимационные видео ролики для рекламы и социальных сетей;

- интро к видео, анимация логотипа для использования в существующих видео материалах клиента

- векторные иллюстрации для рекламы, социальных сетей, веб сайтов, презентаций

- маскоты (брендовые персонажи)