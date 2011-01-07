СЛОВО - самый надежный инструмент манипуляции
Мы *BISONS* – команда молодых, но опытных копирайтеров и рерайтеров готовы выполнить работу любой сложности в короткие сроки но за разумную цену.
Наша команда предлагает Копирайт и Рерайт любой сложности:
Знания языков:
-Украинский(родной)
- Русский (отлично)
- Английский (хорошо)
- Копирайтинг
- SEO копирайтинг
- Наполнение контентом
- Рекламный копирайтинг
- Рекламные статьи
- Письма
- Пресс-релизы
- Слоганы
а также много другое)
Контактные данные:
E - mail: [email protected], [email protected]
skype: aleks_gl2, vadim_barbaruk
Tel: +380974104906
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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Копирайтинг
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