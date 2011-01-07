СЛОВО - самый надежный инструмент манипуляции

Мы *BISONS* – команда молодых, но опытных копирайтеров и рерайтеров готовы выполнить работу любой сложности в короткие сроки но за разумную цену.

Наша команда предлагает Копирайт и Рерайт любой сложности:

Знания языков:

-Украинский(родной)

- Русский (отлично)

- Английский (хорошо)

- Копирайтинг

- SEO копирайтинг

- Наполнение контентом

- Рекламный копирайтинг

- Рекламные статьи

- Письма

- Пресс-релизы

- Слоганы

а также много другое)

Контактные данные:

E - mail: [email protected], [email protected]

skype: aleks_gl2, vadim_barbaruk

Tel: +380974104906