Добрый день.
Мы - команда высококвалифицированных разработчиков(до 5 человек).
Мы готовы обсудить и выполнить Ваш проект.
Стоимость проекта рассчитывается на основании технического задания до
заключения договора.
Возможна оплата как на юридическое лицо, так и на физическое.
Территориально - г. Москва.
Контакты:
ICQ: 251840581
Языки программирования: C#, Java
Базы Данных: MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL
Технологии:
- Microsoft: C#, ASP.NET, ADO.NET.
- Java: J2SE 5.0, J2EE, EJB(3.0), Struts, Hibernate, Torque, JDBC, JSP, servlets, portlets.
Стандарты описания/отображения информации: XML, XSL(T), (D)HTML
AJAX
Некоторые из проектов, которые мы разработали:
- Проект «Логистика карт экспресс оплаты».
Компания "SITRONICS Telecom Solutions" http://www.mediatel.ru/
В проекте реализованы следующие Рабочие места:
1. Эмиссионный центр. Занимается учетом состояний КЭО. Хранение истории КЭО.
2. Центр Авторизации. Занимается изменением состояний КЭО
(авторизация, блокировка и т.д.)
3. Центральный ПК. Занимается автоматизацией процессов производства
КЭО и отпуска в регионы.
4. Региональный ПК. Занимается автоматизацией процессов продаж КЭО в
собственных кассах и отпуском дилерам.
Технологии: ASP.NET/C#, AJAX, Web Services, XML
- "Оценки.ру" - http://www.ocenki.ru/
Смысл и содержание проекта в том, что родители школьников получают
возможность дистанционно контролировать успеваемость своих детей с
помощью своего мобильного телефона(путем ежедневной SMS-рассылки)
и на сайте - в своем личном кабинете.
Сайт проекта (клиенты и операторы ввода оценок) реализована на
технологии ASP.NET/C# с использованием Ajax.
Бэкофис проекта построен на технологии WinForms/C#.
Обе части используют для работы с БД webservice, который авторизует и
логирует все действия пользователей.
Для обмена смс с пользователями и зачисления денег на расчетные счета
пользователей был реализован шлюз с компанией Евросеть.
Технологии: ASP.NET/C#, AJAX, WinForms, MS SQL Server
- «Человеческий поиск» - аналог http://answers.google.com.
Заказчик задает вопрос по выбранной тематике, выбирает исполнителя из
списка заинтересованных, исполнитель находит
ответ, заказчик оплачивает работу исполнителя и т.д..
Возможности системы: биллинг, модерирование, управление пользователями,
чат между пользователями, разрешение конфликтных ситуаций и т.д.
Технологии: ASP.NET/C#, AJAX, MS SQL Server
- Модуль "Обмен мгновенными сообщениями" между пользователями сайта.
Компания "Медиател" http://www.mediatel.ru/
Данная система обеспечивает возможность быстрого обмена сообщения
с другими пользователями сайта.
Основные возможности системы:
- Создание нового сообщения для выбранного пользователя системы с
возможностью установить время отправления сообщения (отложенные сообщения).
- Уведомление пользователя о новых входящих сообщениях.
- Отображение списка входящих сообщений от других пользователей.
- Отображение выбранного сообщения.
- Возможность перенаправить сообщение другому пользователю.
- Возможность отложить сообщение на выбранное время.
Технологии: ASP.NET/C#, AJAX, Web Services, Oracle
- Сервер статистики и управления услугами для клиентов интернет-провайдера.
Компания "Су-29 Телеком" http://www.su29.ru.
Технологии: JSP, JDBC, Oracle
- Система удаленного внесения платежей и контроля расходов IP-телефонии.
Компания «Су-29 Телеком» http://www.su29.ru.
Технологии: JSP, JDBC, Oracle
- Интернет магазин "Homy.ru" с модулем администрирования.
Проект разработан для компании «В-доме.Ру».
Продажа товаров, связанных со Skype, оплата услуг Skype, интеграция с
большинством платежных систем.
Технологии: JSP, Swing, JDBC, PostgreSQL
- Модуль "Учет и обработка проектной документации и составление
финансовой отчетности".
Компания "МЦФЭР - КОНСАЛТИНГ" http://www.mcfr-consulting.ru
Технологии: ASP.NET/C#, Infragistic WebGrid, MS SQL Server