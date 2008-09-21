Добрый день.

Мы - команда высококвалифицированных разработчиков(до 5 человек).

Мы готовы обсудить и выполнить Ваш проект.

Стоимость проекта рассчитывается на основании технического задания до

заключения договора.

Возможна оплата как на юридическое лицо, так и на физическое.

Территориально - г. Москва.

Контакты:

[email protected]

ICQ: 251840581

Языки программирования: C#, Java

Базы Данных: MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL

Технологии:

- Microsoft: C#, ASP.NET, ADO.NET.

- Java: J2SE 5.0, J2EE, EJB(3.0), Struts, Hibernate, Torque, JDBC, JSP, servlets, portlets.

Стандарты описания/отображения информации: XML, XSL(T), (D)HTML

AJAX

Некоторые из проектов, которые мы разработали:

- Проект «Логистика карт экспресс оплаты».

Компания "SITRONICS Telecom Solutions" http://www.mediatel.ru/

В проекте реализованы следующие Рабочие места:

1. Эмиссионный центр. Занимается учетом состояний КЭО. Хранение истории КЭО.

2. Центр Авторизации. Занимается изменением состояний КЭО

(авторизация, блокировка и т.д.)

3. Центральный ПК. Занимается автоматизацией процессов производства

КЭО и отпуска в регионы.

4. Региональный ПК. Занимается автоматизацией процессов продаж КЭО в

собственных кассах и отпуском дилерам.

Технологии: ASP.NET/C#, AJAX, Web Services, XML

- "Оценки.ру" - http://www.ocenki.ru/

Смысл и содержание проекта в том, что родители школьников получают

возможность дистанционно контролировать успеваемость своих детей с

помощью своего мобильного телефона(путем ежедневной SMS-рассылки)

и на сайте - в своем личном кабинете.

Сайт проекта (клиенты и операторы ввода оценок) реализована на

технологии ASP.NET/C# с использованием Ajax.

Бэкофис проекта построен на технологии WinForms/C#.

Обе части используют для работы с БД webservice, который авторизует и

логирует все действия пользователей.

Для обмена смс с пользователями и зачисления денег на расчетные счета

пользователей был реализован шлюз с компанией Евросеть.

Технологии: ASP.NET/C#, AJAX, WinForms, MS SQL Server

- «Человеческий поиск» - аналог http://answers.google.com.

Заказчик задает вопрос по выбранной тематике, выбирает исполнителя из

списка заинтересованных, исполнитель находит

ответ, заказчик оплачивает работу исполнителя и т.д..

Возможности системы: биллинг, модерирование, управление пользователями,

чат между пользователями, разрешение конфликтных ситуаций и т.д.

Технологии: ASP.NET/C#, AJAX, MS SQL Server

- Модуль "Обмен мгновенными сообщениями" между пользователями сайта.

Компания "Медиател" http://www.mediatel.ru/

Данная система обеспечивает возможность быстрого обмена сообщения

с другими пользователями сайта.

Основные возможности системы:

- Создание нового сообщения для выбранного пользователя системы с

возможностью установить время отправления сообщения (отложенные сообщения).

- Уведомление пользователя о новых входящих сообщениях.

- Отображение списка входящих сообщений от других пользователей.

- Отображение выбранного сообщения.

- Возможность перенаправить сообщение другому пользователю.

- Возможность отложить сообщение на выбранное время.

Технологии: ASP.NET/C#, AJAX, Web Services, Oracle

- Сервер статистики и управления услугами для клиентов интернет-провайдера.

Компания "Су-29 Телеком" http://www.su29.ru.

Технологии: JSP, JDBC, Oracle

- Система удаленного внесения платежей и контроля расходов IP-телефонии.

Компания «Су-29 Телеком» http://www.su29.ru.

Технологии: JSP, JDBC, Oracle

- Интернет магазин "Homy.ru" с модулем администрирования.

http://www.homy.ru

Проект разработан для компании «В-доме.Ру».

Продажа товаров, связанных со Skype, оплата услуг Skype, интеграция с

большинством платежных систем.

Технологии: JSP, Swing, JDBC, PostgreSQL

- Модуль "Учет и обработка проектной документации и составление

финансовой отчетности".

Компания "МЦФЭР - КОНСАЛТИНГ" http://www.mcfr-consulting.ru

Технологии: ASP.NET/C#, Infragistic WebGrid, MS SQL Server