Изготовление видео- и аудиопродукции, дизайн, фильмы и презентации.

БИ-студия предлагает изготовление аудиороликов, видеороликов, корпоративных и презентационных фильмов, другой аудио- и видео- продукции, а также создание фирменного стиля, логотипов и дизайна, профессиональную видео- и фотосъёмку.

В студии работают специалисты в создании компьютерной графики, анимации, стилевых решений, оригинал-макетов для печати и дизайн-проектов визуальных коммуникаций. Мы располагаем всем необходимым оборудованием для работы с видео и аудио.

БИ-студия имеет репутацию надежного партнера среди своих многочисленных клиентов - известных ростовских и российских фирм.

Только у нас качественная продукция, приятные цены, оперативность, широкий выбор услуг.