UX-UI, веб дизайн, иногда полиграфия
Занимаюсь веб-дизайном, графическим дизайном и полиграфией (по большей части афиши и сопутствующее им).
Делаю хорошие, скомпонованные, максимально удобные макеты по сеточке.
Сделаю что угодно - от сайта-визитки до интернет-магазина.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Findee131 просмотр
- Очередная афиша для группы "Звёзды"144 просмотра
- Spywords170 просмотров
- Первая афиша в 2018162 просмотра
- Дизайн для приложения "умного" чайника169 просмотров
- БургерХаус146 просмотров
- Slim4Vit188 просмотров
- Detoxionis131 просмотр
- Stray Cat209 просмотров
- Агрегатор по строительной тематике226 просмотров
- Афиши 2016-2017124 просмотра
- ГикПаб 2175 просмотров