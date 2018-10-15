UX-UI, веб дизайн, иногда полиграфия

Занимаюсь веб-дизайном, графическим дизайном и полиграфией (по большей части афиши и сопутствующее им).

Делаю хорошие, скомпонованные, максимально удобные макеты по сеточке.

Сделаю что угодно - от сайта-визитки до интернет-магазина.