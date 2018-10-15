bitevvclub

Егор bitevvclub

 
36 летРоссия/Томск
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UX-UI, веб дизайн, иногда полиграфия

Занимаюсь веб-дизайном, графическим дизайном и полиграфией (по большей части афиши и сопутствующее им).

Делаю хорошие, скомпонованные, максимально удобные макеты по сеточке.

Сделаю что угодно - от сайта-визитки до интернет-магазина.

Сайт-визитка
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