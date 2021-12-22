Программист Битрикс (интернет магазин с нуля под ключ) удаленно (кроме it компаний)

Имею большой опыт по созданию с нуля (верстка, интеграция) адаптивных многоязычных шаблонов для сайтов на CMS "1C:Битрикс - управление сайтом",в том числе и интернет-магазинов. Их настройки.

Если у Вас есть сайт на CMS "1C:Битрикс", могу провести работы по увеличению скорости его работы, выполнению рекомендаций SEO-специалистов, подключению платежных систем и систем доставки, переносу на другой хостинг.

На одной копии системы управления сайтом от Битрикс могу развернуть (разработать с дизайн-макета) несколько дополнительных сайтов с разной направленностью. Сделать к ним раздельный доступ для менеджеров по направлениям бизнеса.

При необходимости, проведу интеграцию сайтов с системой(системами) взаимодействия с клиентами "Битрикс 24" и настрою её(их) под Ваши цели и задачи, подключу к внешним сервисам и социальным сетям, создам и подключу дополнительные сайты-лендинги связанные с этой CRM.

Настрою для сайтов "почту на домене" от Яндекс и подключу сервис "Яндекс Вебмастер", пропишу необходимые ресурсные записи для доменных имен и сделаю настройки хостинга под Битрикс. При необходимости проведу занятия по эксплуатации данного программного обеспечения.

При разработке сайтов на системе управления контентом 1С-Битрикс стараюсь использовать самые современные технологии и версии ПО, а также строго придерживаться требований документации на CMS.

Ищу работу в торговой или производственной компании, веб-компаниям работу не предлагать! Могу исполнить разовый заказ по верстке, поиску и исправлению ошибок, интеграции, настройке интернет-магазина.

В профессии

В 2010 принял решение стать программистом. Прошел курсы по изучению cms Битрикс. Имею сертификаты вплоть до разработчика. Параллельно освоил языки программирования php, js, а также язык разметки html и работу с css.

Прошел практику в web компании «Максимастер» (Тула).

Работал в отделе по информационному обеспечению администрации Щекинского района. Занимался развитием основного портала(внутренняя структура портала, разработка компонентов и шаблонов компонентов, резервное копирование) , обучением сотрудников администрации по наполнению сайта информацией, отвечал за работу почтового сервера. В интересах администрации разработал с нуля сайт (дизайн, верстка, интеграция, программирование) "Сетевое издание органов местного самоуправления Щекинского района" и развернул его по технологии многосайтовости на хостинге компании.

С 2017 по 2020 удаленно работал на компанию Good Light.

За это время собрал(перенес) в одно место все зарегистрированные и размещенные на разных хостингах доменные имена и сайты компании. Созданные как на битриксе, так и на других CMS. По замыслам и дизайну руководства были созданы (подключение, верстка, интеграция, программирование) текущие сайты компании. Проведены работы по интеграции этих сайтов с платежными системами, системами доставки, а также с битрикс 24 компании. В интересах владельца компании, были созданы сайты относящиеся к другим его сферам деятельности: гостиничный бизнес, общепит, ювелирное дело.

При разработке сайтов на системе управления контентом 1С-Битрикс стараюсь использовать самые современные технологии и версии ПО, а также строго придерживаться требований документации на CMS. Имею опыт разработки внутренних сервисов необходимых для работы компании, многоязычных сайтов. Имею навыки по обработке изображений в photoshop, а также по монтажу видеороликов в программе adobe premiere. Слепая печать (рус.- англ.) .