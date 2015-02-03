Переводчик
Цель Получение должности менеджера по продажам,возможность обучения новым навыкам. Продвижение по карьерной лестнице! Ключеваяинформация Успешный опытпроведение переговоров на разных уровнях. Уверенныйпользователь ПК, Microsoft Office (Excel, Word), Internet - опытный
пользователь. Опыт работы Менеджерфев2013 - фев 2014 (1 год 1 мес)«Терминал МК»от 20 до 50 сотрудников Торговля розничная / Retail - Организацияи ведение продаж продукции Фирмы;- Поиск потенциальных клиентов;- Работа с впервые обратившимися клиентами, с последующейпередачей клиента ведущему менеджеру по продажам в зависимости от
территориальной принадлежности клиента;- Мотивация клиентов на работу с Фирмой, в соответствии сутвержденными программами по стимулированию сбыта. Секретарьавг2012 - дек 2012 (5 мес)«Агроконсалтинг»до 20 сотрудников Другое - Приемтелефонных звонков и посетителей в приемной офиса,- Переадресациявходящих и управление исходящими телефонными звонками, прием и отправка факсов,
запись сообщений для сотрудников.- Регистрация времени, цели обращения, а также данных опредпринятых действиях (информация для сотрудников, прием факсов).- Осуществление прямых деловых контактов с менеджерами идругими сотрудниками компании,- Поддержка позитивного морального климата в команде, офисе.Проявление взаимовыручки, ответственности, доверия, поддержки, оптимизма. Образование Кременчугскийинститут Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля (Украина,Кременчуг)Год окончания 2013 Перевод, Переводчик Специалист Владение языками Английский- свободно Дополнительнаяинформация Дополнительныенавыки - готова к командировкам; - не курящая; - не замужем; - водителькатегории В, опыт вождения 3 года; - свободноевладение ПК - навыкибыстрого набора текстов; - активноеотношение к жизни, желание работать. - быстрообучаема, коммуникабельна.