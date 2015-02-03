Переводчик английского языка

Переводчик

Цель Получение должности менеджера по продажам,возможность обучения новым навыкам. Продвижение по карьерной лестнице! Ключеваяинформация Успешный опытпроведение переговоров на разных уровнях. Уверенныйпользователь ПК, Microsoft Office (Excel, Word), Internet - опытный

пользователь. Опыт работы Менеджерфев2013 - фев 2014 (1 год 1 мес)«Терминал МК»от 20 до 50 сотрудников Торговля розничная / Retail - Организацияи ведение продаж продукции Фирмы;- Поиск потенциальных клиентов;- Работа с впервые обратившимися клиентами, с последующейпередачей клиента ведущему менеджеру по продажам в зависимости от

территориальной принадлежности клиента;- Мотивация клиентов на работу с Фирмой, в соответствии сутвержденными программами по стимулированию сбыта. Секретарьавг2012 - дек 2012 (5 мес)«Агроконсалтинг»до 20 сотрудников Другое - Приемтелефонных звонков и посетителей в приемной офиса,- Переадресациявходящих и управление исходящими телефонными звонками, прием и отправка факсов,

запись сообщений для сотрудников.- Регистрация времени, цели обращения, а также данных опредпринятых действиях (информация для сотрудников, прием факсов).- Осуществление прямых деловых контактов с менеджерами идругими сотрудниками компании,- Поддержка позитивного морального климата в команде, офисе.Проявление взаимовыручки, ответственности, доверия, поддержки, оптимизма. Образование Кременчугскийинститут Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля (Украина,Кременчуг)Год окончания 2013 Перевод, Переводчик Специалист Владение языками Английский- свободно Дополнительнаяинформация Дополнительныенавыки - готова к командировкам; - не курящая; - не замужем; - водителькатегории В, опыт вождения 3 года; - свободноевладение ПК - навыкибыстрого набора текстов; - активноеотношение к жизни, желание работать. - быстрообучаема, коммуникабельна.