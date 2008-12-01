Возраст: 25лет
Образование: высшее
Опыт работы в геймдеве с 2005 года:
Persha Studia, DioSoft, Metaversum
(Специализация: текстурщик)
Опыт работы в видео продакшене с 2007года:
Упв Арт Груп ( http://www.upv.com.ua/ )
(Специализация: веб дизайн, арт, кавер дизайн, лого дизайн, оператор, режиссер , сценарист, монтаж, постпродакшн , продюссер, клипмейкер)
Опыт полного цыкла создания и проведения кинофестиваля:
КиноФронт2008 в Киеве
Портфолио:
Заставка в начале: http://www.vimeo.com/2341582
Видео продакшн: http://www.meshroom.com.ua/video.html
геймдев и дизайн: http://www.meshroom.com.ua/gamedev.html
Владею пакетами:
Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Vegas , Illustrator
Частично Владею: 3DsMax , Maya, Dremwiever, Flash MX