Возраст: 25лет

Образование: высшее

Опыт работы в геймдеве с 2005 года:

Persha Studia, DioSoft, Metaversum

(Специализация: текстурщик)

Опыт работы в видео продакшене с 2007года:

Упв Арт Груп ( http://www.upv.com.ua/ )

(Специализация: веб дизайн, арт, кавер дизайн, лого дизайн, оператор, режиссер , сценарист, монтаж, постпродакшн , продюссер, клипмейкер)

Опыт полного цыкла создания и проведения кинофестиваля:

КиноФронт2008 в Киеве

( http://kinofront.nm.ru/ )

Портфолио:

Заставка в начале: http://www.vimeo.com/2341582

Видео продакшн: http://www.meshroom.com.ua/video.html

геймдев и дизайн: http://www.meshroom.com.ua/gamedev.html

Владею пакетами:

Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Vegas , Illustrator

Частично Владею: 3DsMax , Maya, Dremwiever, Flash MX