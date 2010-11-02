3d реклама

3D реклама — новые роли рекламных роликов

Прогрессивное предприятие «Bivias» предлагает пользователям чрезвычайно перспективный и эффективный вид рекламы — «объемные» видеоролики, характеризующиеся множеством преимуществ. 3D реклама, как принципиально новая разновидность рекламной продукции, представляет собой будущее рекламного производства.

В процессе продвижения и внедрения инновационных рекламных продуктов, студия «Bivias» использует 3D технологии, позволяющие по-новому продвигать товары и услуги предприятий, а также популяризировать бренды. Компания изготавливает любые рекламные ролики в формате 3D, а также конвертирует в данный формат обычное видео, впоследствии размещая его на 3D мониторах.

Подобные дисплеи предоставляют потенциальной потребительской аудитории совершенно новые возможности — зритель в состоянии видеть реалистичную «объемную» картинку, не используя при этом специальные очки. Данные рекламные носители являются самыми современными и позволяют зрителям воспринимать контент на позитивном эмоциональном уровне. Мониторы для рекламы3D способны транслировать стереоскопическое изображение, создавая эффект присутствия в пространстве видео.

Плюсами рекламы подобного рода являются ее огромные возможности. Прежде всего, 3D ролики в разы увеличивает узнаваемость торговой марки, и способствуют укреплению имиджа ультрасовременной и успешной компании, идущей в ногу с техническим прогрессом. Кроме того, «объемная» реклама является выгодной с финансовой точки зрения и представляет собой достойные инвестиции в бизнес.