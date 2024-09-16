Здравствуйте! Меня зовут Олег Токмаков, я 3D визуализатор с 6 летним опытом работы, 50+ выполненных проектов, проживаю в Минске (Беларусь). Работаю в (3Ds Max+ Corona Renderer, Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop).

Готов выполнить Ваш заказ.

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/oleg_takmakou

Ссылка на соц. сети: https://www.instagram.com/oleg_takmakou/

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+375-33-324-69-14

Telegram:

@bizkami

Спасибо за внимание!