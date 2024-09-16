Здравствуйте! Меня зовут Олег Токмаков, я 3D визуализатор с 6 летним опытом работы, 50+ выполненных проектов, проживаю в Минске (Беларусь). Работаю в (3Ds Max+ Corona Renderer, Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop).
Готов выполнить Ваш заказ.
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/oleg_takmakou
Ссылка на соц. сети: https://www.instagram.com/oleg_takmakou/
Viber/ Whats App
+375-33-324-69-14
Telegram:
@bizkami
Спасибо за внимание!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Интерьер 1нет просмотров
- Экстерьернет просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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