Контент-менеджмент
Прекрасно владею русским языком, есть опыт в написании статей, описаний, отзывов, рецензий. Могу делать качественный оригинальный рерайт, хорошо владею навыками контент - менеджера. Базово владею английским языком, хорошо перевожу тексты. Превосходно обучаема, ответственна, коммуникабельна.
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Портфолио
- Ёлки147 просмотров
- Sennheiser HD 418164 просмотра
- Эротические фото, рассказы и смешные истории592 просмотра
- Все существующие игрушки239 просмотров
- Все рестораны, бары, гостиницы Екатеринбурга214 просмотров
- Все рестораны, бары, гостиницы и музеи Питера196 просмотров
Копирайтинг
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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