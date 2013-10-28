Контент-менеджмент

Прекрасно владею русским языком, есть опыт в написании статей, описаний, отзывов, рецензий. Могу делать качественный оригинальный рерайт, хорошо владею навыками контент - менеджера. Базово владею английским языком, хорошо перевожу тексты. Превосходно обучаема, ответственна, коммуникабельна.