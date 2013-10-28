bizdrya

Юлия Филимонова bizdrya

 
35 летРоссия/Глазов
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент-менеджмент

Прекрасно владею русским языком, есть опыт в написании статей, описаний, отзывов, рецензий. Могу делать качественный оригинальный рерайт, хорошо владею навыками контент - менеджера. Базово владею английским языком, хорошо перевожу тексты. Превосходно обучаема, ответственна, коммуникабельна.

Написание статей
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга