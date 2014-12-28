Сайт под ключ на WordPress Сайт о компании , стандартные разделы о компании, контакты , отзывы, вопросы, обратный звонок и т.д.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Написать план интернет продвижения, расписать по этапам, что зачем будет делаться и в какие сроки. Так же указывать промежуточные итоги. Если написано не понятно уточняйте в комментариях.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Дизайн сайта, официальный, согласно новым требованиям Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ Подробности при обсуждении.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $30
Настройка рекламы google adwords, яндекс директ, социальные сети. Каждый проект отдельно.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Нужен одностраничник – адаптированный под разные устройства Возможность привязки к платежным системам.(Робокасса и Интеркасса). Установить обратный счетчик времени.HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется создать дизайн одностраничного сайта для студии загара Приблизительно 3 экрана, адаптивный. Дизайн должен максимально привлекать внимание к услуге.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад