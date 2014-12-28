bizevol

Роман bizevol

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
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спасибо за сотрудничество
Профессионально, всё сделано быстро и качественно и то - что и было необходимо! Спасибо большое! Буду обращаться и дальше! Рекомендую!
Ответный отзыв