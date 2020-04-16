biznes4net

Мне нравятся мои статьи - они не похожи на тексты с других ресурсов

Основное направление - наполнение сайтов контентом (Главная, О нас, Услуги или Товары). Пишу статьи для Блог-ов. Напишу объявление для онлайн досок - тематика любая.

Перевожу статьи - русский - украинский;

Набираю тексты - Word, Excel - онлайн доки в том числе;

Могу подправить Ваш текст или провести коррекцию;

Все тексты пишу со 100% - уникальностью. Беру во внимание пожелания заказчика. Умничаю, но не очень :)

Работаю Лично, посредникам не передаю! Соблюдаю сроки и конфиденциальность. Загружаюсь по графикам :) Остальное - “Обо мне” - можно прочесть по ссылке, которой поделюсь, после запроса. Есть Архив статей для ознакомления, которые тоже вышлю на запрос.