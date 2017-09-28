Ибо опыт

1974 г.р.

Образование: МГУ, экономический факультет, 1992-1997 г.г., диплом с отличиемАВС 0044565. Дипломная работа: "Анализ эффективности инвестиционных

проектов".

Разработка и анализ эффективности бизнес-планов,инвестиционное консультирование с 1997 г .

Разработано и сдано заказчикам более 250бизнес-планов, ТЭО и расчетов экономической эффективности.

Бизнес-планы практически во всех отрасляхнародного хозяйства: производство, сельское хозяйство, строительство,

транспорт, торговля, производственные услуги, медицина, образование, туризм,

финансовый сектор, бытовые услуги и проч.

Территориально заказы из Ульяновской,Московской, Самарской, Белгородской, Ленинградской, Оренбургской,

Нижегородской, Орловской, Пензенской, Липецкой областей, Москвы, Санкт-Петербурга,

республик Татарстан, Мордовия, Чувашия.

Успешный опыт дистанционной работы по проектам,но нужно учитывать, что некоторые проекты невозможно сделать дистанционно.

Бизнес-планы:

- по международным стандартам ЮНИДО (UNIDO), вт.ч. для иностранных инвесторов (можно на языке заказчика, инвестора);

- по стандартам Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБи других банков и кредитных организаций, лизинговых компаний, инвестиционных и

венчурных фондов и компаний;

- по различным государственным стандартам –Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства,

Министерство промышленности и транспорта, Министерство лесного хозяйства,

Ростуризм, Министерство здравоохранения и др.;

- оформление документов на получениегосударственных грантов, субсидий, налоговых льгот, получение статуса

приоритетного, особо значимого инвестиционного проекта; заявки на получение

статуса резидента различных зон с особыми экономическими режимами СЭЗ, ОЭЗ,

ТОР;

- расчеты в приложении Альт-Инвест;

- сопровождение проектов - защита проектов перединвестором, корректировка бизнес-планов по времени, по новым данным, мониторинг

реализации проектов.