1974 г.р.
Образование: МГУ, экономический факультет, 1992-1997 г.г., диплом с отличиемАВС 0044565. Дипломная работа: "Анализ эффективности инвестиционных
проектов".
Разработка и анализ эффективности бизнес-планов,инвестиционное консультирование с 1997 г .
Разработано и сдано заказчикам более 250бизнес-планов, ТЭО и расчетов экономической эффективности.
Бизнес-планы практически во всех отрасляхнародного хозяйства: производство, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля, производственные услуги, медицина, образование, туризм,
финансовый сектор, бытовые услуги и проч.
Территориально заказы из Ульяновской,Московской, Самарской, Белгородской, Ленинградской, Оренбургской,
Нижегородской, Орловской, Пензенской, Липецкой областей, Москвы, Санкт-Петербурга,
республик Татарстан, Мордовия, Чувашия.
Успешный опыт дистанционной работы по проектам,но нужно учитывать, что некоторые проекты невозможно сделать дистанционно.
Бизнес-планы:
- по международным стандартам ЮНИДО (UNIDO), вт.ч. для иностранных инвесторов (можно на языке заказчика, инвестора);
- по стандартам Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБи других банков и кредитных организаций, лизинговых компаний, инвестиционных и
венчурных фондов и компаний;
- по различным государственным стандартам –Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства,
Министерство промышленности и транспорта, Министерство лесного хозяйства,
Ростуризм, Министерство здравоохранения и др.;
- оформление документов на получениегосударственных грантов, субсидий, налоговых льгот, получение статуса
приоритетного, особо значимого инвестиционного проекта; заявки на получение
статуса резидента различных зон с особыми экономическими режимами СЭЗ, ОЭЗ,
ТОР;
- расчеты в приложении Альт-Инвест;
- сопровождение проектов - защита проектов перединвестором, корректировка бизнес-планов по времени, по новым данным, мониторинг
реализации проектов.