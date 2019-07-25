bjankluinzt

Золотые правила здоровья

В 80-х годах была выявлена связь между наличием избыточного количества антифосфолипидных антител (aPL) в крови и женским бесплодием и появлением многих патологий беременности.

Набор симптомов, наиболее важным из которых является наличие повышенных уровней антифосфолипидных антител в сыворотке крови, рецидивирующий венозный или артериальный тромбоз и многоплодная беременность, был определен как антифосфолипидный синдром (APS).

От имени автора, который первым описал его, его также называют группой Хьюза http://nailhealth.ru/pochemu-nogti-stanovyatsya-volnistymi.html.

Традиционное лечение доброкачественной гипертрофии предстательной железы (ДГПЖ) основано на комбинированной терапии с использованием альфа-блокаторов и ингибиторов 5-альфа-редуктазы.

Использование обоих типов лекарств одновременно позволяет достичь двойного результата, то есть смягчить микотические симптомы и ингибировать дальнейшую пролиферацию клеток предстательной железы.

Можно ли получить подобный эффект, используя травы простаты? Да, если ДГПЖ находится на начальной стадии и врач не видит необходимости принимать синтетические препараты.

Чтобы получить наилучшие результаты, вы можете использовать несколько различных растительных экстрактов или комплексных препаратов, разработанных специально для мужчин, страдающих гиперплазией предстательной железы.

Домашнее лечение простаты также должно быть дополнено продуктами, содержащими витамин B6, селен и цинк - эти компоненты положительно влияют на гормональный баланс, среди прочего помогают регулировать уровень тестостерона в крови.

Согласно некоторым исследованиям, ликопин - соединение из группы каротина, присутствующее в томатах и томатных продуктах (например, кетчупе), также оказывает благотворное влияние на простату.

Введение трав и лечение травами достаточно рано (то есть до того, как симптомы станут неприятными) может замедлить процесс увеличения простаты.

Препараты, улучшающие функционирование мочевыделительной системы, улучшают качество жизни и самочувствие, благодаря чему человек может нормально работать или заниматься спортом.

Вместе со здоровой диетой (богатой овощами и фруктами) они могут отложить необходимость длительной фармакотерапии и, таким образом, избежать осложнений, связанных с использованием синтетических лекарств.