Графический дизайнер. Оформление соц. сетей, веб, карточки для маркетплейсов, баннеры, постеры итд

Мне 26, в данный момент проживаю в г. Иваново, готов переехать в любой город если меня устроит предложение. Готов также работать удаленно, имеется достаточно мощный персональный компьютер. Сам я гражданин Киргизии, но на русском говорю достаточно неплохо, на английском на уровне elementary. По профилю не где не учился (самоучка), начал увлекаться дизайном в 2015 году и с тех пор обрел достаточно опыта чтобы работать в хорошей компании. Где бы я не работал все обо мне отзывались отлично, у меня достаточно хорошее чувство вкуса, слежу за трендами, постоянно развиваюсь (сейчас активно изучаю Blender , Cinema4d ), абстракционное мышление и фантазия на уровне. Также умею монтировать видео, и работать с 2d анимацией в After Effects. Уверенный пользователь ПК, и таких программ как Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro. (Figma, Blender , Cinema 4D на стадии обучения.)