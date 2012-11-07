bl0d

Владислав bl0d

 
48 летРоссия/Казань
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Профессионально и оперативно!

Сайты, баннеры, web-графика, юзабилити-аудит, полиграфия, логотипы, фирменный стиль, переводы с английского (технический и художественный)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

С удовольствием сделаю для вас профессиональный дизайн. Опыт работы в сфере полиграфического и веб-дизайна — более 15 лет.

Дизайн разрабатывается индивидуально, без каких-либо шаблонов. Схема работы проста:

1. Составление, обсуждение и утверждение ТЗ

2. Оценка объема работ и внесение 50% предоплаты

3. Предоставление в обговоренный с вами срок варианта дизайна, работа над ним до окончательного утверждения

4. Подготовка и отправка результатов работы в необходимом вам формате, в обмен на закрывающий платеж.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Компетентность, пунктуальность и доброжелательность помогут нашему с вами плодотворному сотрудничеству!

Баннеры
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
Показать все услуги