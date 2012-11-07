Профессионально и оперативно!

Сайты, баннеры, web-графика, юзабилити-аудит, полиграфия, логотипы, фирменный стиль, переводы с английского (технический и художественный)

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С удовольствием сделаю для вас профессиональный дизайн. Опыт работы в сфере полиграфического и веб-дизайна — более 15 лет.

Дизайн разрабатывается индивидуально, без каких-либо шаблонов. Схема работы проста:

1. Составление, обсуждение и утверждение ТЗ

2. Оценка объема работ и внесение 50% предоплаты

3. Предоставление в обговоренный с вами срок варианта дизайна, работа над ним до окончательного утверждения

4. Подготовка и отправка результатов работы в необходимом вам формате, в обмен на закрывающий платеж.

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Компетентность, пунктуальность и доброжелательность помогут нашему с вами плодотворному сотрудничеству!