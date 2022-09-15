SMM - специалист

Доброго дня, я Лиза - SMM - специалист в Intagram

В мои услуги входит:

1. Анализ вашего аккаунта, ЦА и конкурентов - вы получаете подробный текстовый документ, в котором прописаны все рекомендации, а также стратегия для контента и продвижения

2. Оформление страницы - создам идеальную шапку профиля, подберу для вас подходящий визуал и цветовую гамму

3. Упакую страницу - разработаю контент-план по 4 категориям для постов, сториз и рилс; напишу текст для постов и придумаю индивидуальные хештеги

4. Продвижение аккаунта - помогу привлечь клиентов бесплатными и платными способами.

5. Полное ведение аккаунта - работа с вашей страницей ОТ и ДО

6. Дружеский совет и рекомендации даже после окончания совместной работы

7. Создание страницы в Инстаграм с нуля!

Подберу для вас наиболее удобный способ работы и буду рада ответить на все вопросы!