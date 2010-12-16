black-bycel

Являюсь аспирантом кафедры ядерной физики БГУ на физическом факультете.

Окончил магистратуру Национальной Академии Наук Беларуси в 2009 году по специальности физика с присвоением степени магистра физико-математических наук.

По 2008 год студент физического факультета БГУ по специальности физика (научно-исследовательская деятельность). Присвоена квалификация «физик.иследователь».

С 2007-2008 проходил переквалификацию на основе первого высшего образования в «Институте технологий информатизации и управления» БГУ по специальности переподготовки 1-31-03 72 «экономическая кибернетика».

Работаю с 2007 г. в «НИИ Ядерных проблем при БГУ» в должности младшего научного сотрудника.

Работал 2008-2009 гг. в Национальной Академии Наук Беларуси в Институте прикладной физики по специальности стажер младшего научного сотрудника. Деятельность, связанная с рентгеновской и МРТ (ядерно-магнитно резонансной) томографией, обработка изображений (сегментация), диагностика сосудов под высоким давлением (Гродно-Азот).

Программирование С++ опыт разработок 3.5 года, JAVA шесть месяцев.