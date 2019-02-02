black-mother

Ищу копирайтера, который напишет текста для сайта по ТЗ(под seo). Тематика связанная с промышленностью. В личку отвечу. Хотелось бы, чтобы текст был "по делу" с мин.фраз типа: Обратившись к компании «рога и копыта»,клиенту будет не о чем беспокоиться, ...