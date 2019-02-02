black-mother

Необходимо Отрисовать макет для верстальщика (н-р, в psd): Страница + шапка + футер Отрисовка с готового макета. Необходимо: выровнять все элементы макета по сетке Bootstrap (сброшу сетку);
- Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу копирайтера, который напишет текста для сайта по ТЗ(под seo). Тематика связанная с промышленностью. В личку отвечу. Хотелось бы, чтобы текст был "по делу" с мин.фраз типа: Обратившись к компании «рога и копыта»,клиенту будет не о чем беспокоиться, ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт4 года назад
Есть старый сайт, который будет переделываться. На этом старом сайте не чпу урлы, дубли и тд. их нужно все собрать и написать правило, переадресацию на соответствующие страницы.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Смонтировать видео с фотографий и видео с муз (слайд-шоу) с заданным расширением; - муз. есть в наличии; - фотографии есть; - видео-вставки есть; - нужно только замазать номер машины на видео. Вообщем самый простейший ролик с переходами между фото (исчезновение).Видеомонтаж23 заявкиЗакрыт5 лет назад
[b]Добрый день всем.[/b] Необходимо провести Seo-аудит сайта, предоставляющего услуги в узкоспециализированной нише (около, 65 страниц) + снять позиции по семантике с помощью ahrefs. Подробнее: Технический SEO-аудит сайта. Анализ внутренней оптимизации. Аудит внешней ссылочной массы. Выводы и рекомендации по исправлению. Желательно указать, большинство основных недочетов найденных ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт5 лет назад