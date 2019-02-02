black-mother

Мари black-mother

 
32 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Online Marketing

  • Нужен копирайтер

    Ищу копирайтера, который напишет текста для сайта по ТЗ(под seo). Тематика связанная с промышленностью. В личку отвечу. Хотелось бы, чтобы текст был "по делу" с мин.фраз типа:  Обратившись к компании «рога и копыта»,клиенту будет не о чем беспокоиться, ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Прописать редиректы / seo

    Есть старый сайт, который будет переделываться. На этом старом сайте не чпу урлы, дубли и тд. их нужно все собрать и написать правило, переадресацию на соответствующие страницы.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Смонтировать видео с фотографий и видео с муз (слайд-шоу)

    Смонтировать видео с фотографий и видео с муз (слайд-шоу) с заданным расширением; - муз. есть в наличии; - фотографии есть; - видео-вставки есть; - нужно только замазать номер машины на видео. Вообщем самый простейший ролик с переходами между фото (исчезновение).

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Seo-аудит сайта услуг

    [b]Добрый день всем.[/b] Необходимо провести Seo-аудит сайта, предоставляющего услуги в узкоспециализированной нише (около, 65 страниц) + снять позиции по семантике с помощью ahrefs. Подробнее: Технический SEO-аудит сайта. Анализ внутренней оптимизации. Аудит внешней ссылочной массы. Выводы и рекомендации по исправлению. Желательно указать, большинство основных недочетов найденных ...

    Аудит сайтаSEO-аудит сайта
    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад