black4weblancer

Нужен PHP скрипт, позволяющий автоматизировать инициацию аудиоконференции. В настоящее время это выполняется через web страницу и форму на сайте https://www.comtube.com/index/conf, удобную для человека, но не удобную для вызова через скрипт. Требуется php скрипт/класс, в ...