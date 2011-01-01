black4weblancer

Алексей black4weblancer

 
55 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Конфигурация/программирование интеграционной шины для обработки данных
SQL
Для выполнения проекта было предоставлено достаточно подробное ТЗ, коммуникация с заказчиком по текущим вопросам была отличная, с оплатой проблем нет. Рекомендую к сотрудничеству!
Все как договорились. Подробное вникание в суть задачи/решаемого вопроса. Дотошность и тщательность.
Ответный отзыв
MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
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Joomla
Было приятно работать с Алексеем. Задача поставлена конкретно, оплата произведена своевременно. Всегда на связи. Буду рад помочь в будущих проектах.
Работа исполнена качественно и в срок. Работать было комфортно. Рекомендую!
Ответный отзыв
UHF
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Php скрипт для инициации аудиоконференции
PHP
Никаких проблем с заказчиком, очень приятно работать.
Быстро, профессионально, качественно. Рекомендую.
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