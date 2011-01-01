black4weblancer

Хочу предложить участие в проекте (подробности ниже). Набираю надежных участников в проект. В дальнейшем планируются аналогичные работы на регулярной основе. ============================= Требуется конфигурация/настройка интеграционной шины/модуля, используемой для взаимодействия прикладной системы с "внешним миром" ...
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
Николай, день добрый! Хочу предложить интересную задачу. Требуются навыки и понимание платформы Win32. Смогли бы взятся? Интересует возможная стоимость и сроки. Готов предоставить ссылки на компонент, чтобы можно было "пощупать" ...Закрыт9 лет назад
Игорь, день добрый! Хочу предложить интересную задачу (приложил). Интересует, возметесь ли и если ДА, то какова может быть стоимость и сроки работ?Закрыт9 лет назад
Дмитрий, день добрый! Есть интересная нестандартная задача. Хочу предложить Вашему вниманию (приложил). Описанную задачу можно разбить на две независимых - собственно работа с ActiveX (заставить использовать секретный ключ, пароль доступа к которому обычно вводит ...Закрыт9 лет назад
День добрый! Хочу редложить на рассмотрение проект (прикрепил). Проект и нестандартный и требует высокой квалификации в разных областях. Интересен ли он Вам?Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Для Joomla 1.5 требуется модуль, который показывает статистику начисления бонусов. Пользователь может в фильтре указать: дату начала, дату завершения, наименование, число строк для вывода на странице. После выбора фильтра выводится ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуются рисунки/иконки для сайта под Joomla, тематика посвещена сервису - взаимодействию водителей автомобилей между собой (не имеет отношение к продаже авто/деталей). Хотелось бы создание и анимация (flash/giff) главной "картинки". Во "входной" анимации потребуется донести ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен PHP скрипт, позволяющий автоматизировать инициацию аудиоконференции. В настоящее время это выполняется через web страницу и форму на сайте https://www.comtube.com/index/conf, удобную для человека, но не удобную для вызова через скрипт. Требуется php скрипт/класс, в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад