black_mist

Должности
• разработчик корпоративных информационных систем;
• программсит PHP;
• копирайтер.
Образование
2004 – 2009 гг. | ЯФ МЭСИ, факультет информационных технологий
• Специальность – разработчик корпоративных информационных систем
Опыт работы
Декабрь 2007 г. – Апрель 2008 г. | контент-менеджер
«Инетсервис» (ЧП Фадеичев) |
Написание уникального контента, копирайтинг, web-редактирование
Умения и навыки
• Владение графическими программами (Corel Draw, Photoshop);
• Владение языками программирования (php, Delphi);
• Знание web-дизайна и web-проектирования;
• Грамотность, хорошие литературные навыки.
Личные качества
• Трудолюбие, усердие;
• Стремление к совершенству;
• Легкая обучаемость;
• Уравновешенность;
• Коммуникабельность.
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