black_mist

Дарья Гущина black_mist

 
36 летРоссия/Ярославль
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Должности

• разработчик корпоративных информационных систем;

• программсит PHP;

• копирайтер.

Образование

2004 – 2009 гг. | ЯФ МЭСИ, факультет информационных технологий

• Специальность – разработчик корпоративных информационных систем

Опыт работы

Декабрь 2007 г. – Апрель 2008 г. | контент-менеджер

«Инетсервис» (ЧП Фадеичев) |

Написание уникального контента, копирайтинг, web-редактирование

Умения и навыки

• Владение графическими программами (Corel Draw, Photoshop);

• Владение языками программирования (php, Delphi);

• Знание web-дизайна и web-проектирования;

• Грамотность, хорошие литературные навыки.

Личные качества

• Трудолюбие, усердие;

• Стремление к совершенству;

• Легкая обучаемость;

• Уравновешенность;

• Коммуникабельность.

PHPDelphiPhotoshop