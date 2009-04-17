black_storm

Виталий Дмитриев black_storm

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Москва. Съемка+монтаж Дня рождения.

    $160

    Внимамание! Съемка в Москве! 16.05.09 с 14:00 до 18:00 Необходимо снять на видео День рождение ребенка, смонтировать в часовой ролик с оформлением. П.С.Личные сообщения не рассматриваю.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обработать (стилизовать) букву в логотиипе.

    Обработать (стилизовать) в общем назовите это как хотите.... Есть логотип... Посмотрите его внимательней... Буква "Д" - это не текст это картинка (причем кривоватая), это Динамовская (спорт-общество ДИНАМО) "Д". Мне надо Динамовскую "Д" чтобы ...

    Иллюстрации и Рисунки28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Статья к проводимой в Москве акции

    Сейчас в Москве проводится акция "ЗА чистый город". Все что знаю об этом... Акция "За чистый город" проводится "Мосгортранс" (тролейбусы, трамваи и их пути и опоры) + "Единая Россия" + продюсерский центр Владимира Левкина ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подредактровать флeш

    Есть флэшка (исходник). Надо ее доработать - названия кнопок, логотип, название конторы и гиперссылки через хмл. И там же по центру фотка с лесом - надо за первый ряд елок посадить коттедж. :) Ваши ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип+баннер

    Необходимо сделать логотип и банер для компании занимающейся продаже коттеджей, таунхаусов и малоэтажек.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Надо сделать шаблон.

    Есть флэш меню. Именно на него надо ориентироваться. Фон должен быть в темных (черных :) ) тонах. Тематика будущего сайта - НЕДВИЖИМОСТЬ.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Рисунок в векторе.

    Есть план поселка и фото со спутника на местности (от ГУГЛЯ). Необходимо красиво нарисовать план этого поселка с окрестностью (близлежащей, например - лес, поле, дорого и т.д.)

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Из флeш сайта вытянуть менюху.

    Есть флэшсайт (исходник). Необходимо вытащить оттуда только менюху, немного подкорректировать, сделать ее на XML. Жду Ваши сроки и цены. П.С. Личные сообщения не рассматриваются. Просмотреть в swf можно ниже.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разобрать флешку на 2 части.

    Есть флэш шапка для сайта. Необходимо сделать из нее две флэхи. 1ая - меню. 2ая - типа презентации. Фон прозрачный. Все это должно быть на xml. Флэха - http://file.qip.ru/file/83720643/9e985ee8/header.html. Есть исходники. Только меню будет такое ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужно прогнать по доскам объявлений

    Необходимо добавить объявления на доски (объява не реклама сайте). После прогона обязателен отчет с сслками где есть объявы. Ваши предложения?

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash генплан (экспликация)

    Заходим http://www.villagio.ru/villages/?id=greenfield. Внизу кнопка генплан - нажимаем... Мне необходимо сделать три подобных флэшки. Размеры меньшие. Исполнение на Ваш вкус. Требование: xml файл с участками ( занят/свободен/резерв, план дома (путь)). Жду Ваших предложений с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно переделать план коттеджного поселка 2 шт.

    $120

    Нужно переделать план коттеджного поселка 2 шт. Есть фото плана коттеджного поселка, а также этот же план нарисованный в Фотошопе (кратко) 1 шт. Необходимо их или перерисовать или нарисовать с нуля (необязательно 100% соблюдение пропорций), ...

    Иллюстрации и Рисунки41 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Логотип+баннер
Отлично!
Не первый раз делаю заказы у него. Приятно и легко общаться, а результат превосходит ожидания. плюс к этому даже если что-то не понравилось переделывает без проблем.
Ответный отзыв
Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Из флeш сайта вытянуть менюху.
Отлично!
Уже оставлял отзыв после друго заказа. Но считаю, что и тут надо сказать слова благодарности. Мой выбор - Gaziz, чего и Вам советую.
Ответный отзыв
Gazizzz
Рустам 
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Разобрать флешку на 2 части.
Отлично!
Все именно так, о чем договаривались. Быстро, качественно и недорого исполнит Ваш заказ. Уже сделал еще два заказа не через систему напрямую. Советую всем.
Ответный отзыв
bonzaznob
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Подредактровать флeш
Отличный заказчик! Конкретен, оплата моментальная.
Все было сделано в лучшем виде. Профессиаонально, качественно и не дорого. Будем сотрудничать
Ответный отзыв