black_storm

Внимамание! Съемка в Москве! 16.05.09 с 14:00 до 18:00 Необходимо снять на видео День рождение ребенка, смонтировать в часовой ролик с оформлением. П.С.Личные сообщения не рассматриваю.
- $160Видеомонтажнет заявокЗакрыт16 лет назад
Есть видео-ролик но в нем в углу логотип надо поменять на мой. П.С. Личные сообщения не рассматриваются.Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Сайт будет наподобии srazyvdom.ru, dohodniy-dom.ru. Какие материалы еще надо?Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Обработать (стилизовать) в общем назовите это как хотите.... Есть логотип... Посмотрите его внимательней... Буква "Д" - это не текст это картинка (причем кривоватая), это Динамовская (спорт-общество ДИНАМО) "Д". Мне надо Динамовскую "Д" чтобы ...Иллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт16 лет назад
Сейчас в Москве проводится акция "ЗА чистый город". Все что знаю об этом... Акция "За чистый город" проводится "Мосгортранс" (тролейбусы, трамваи и их пути и опоры) + "Единая Россия" + продюсерский центр Владимира Левкина ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Есть флэшка (исходник). Надо ее доработать - названия кнопок, логотип, название конторы и гиперссылки через хмл. И там же по центру фотка с лесом - надо за первый ряд елок посадить коттедж. :) Ваши ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо сделать логотип и банер для компании занимающейся продаже коттеджей, таунхаусов и малоэтажек.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть флэш меню. Именно на него надо ориентироваться. Фон должен быть в темных (черных :) ) тонах. Тематика будущего сайта - НЕДВИЖИМОСТЬ.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть план поселка и фото со спутника на местности (от ГУГЛЯ). Необходимо красиво нарисовать план этого поселка с окрестностью (близлежащей, например - лес, поле, дорого и т.д.)Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Есть флэшсайт (исходник). Необходимо вытащить оттуда только менюху, немного подкорректировать, сделать ее на XML. Жду Ваши сроки и цены. П.С. Личные сообщения не рассматриваются. Просмотреть в swf можно ниже.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть флэш шапка для сайта. Необходимо сделать из нее две флэхи. 1ая - меню. 2ая - типа презентации. Фон прозрачный. Все это должно быть на xml. Флэха - http://file.qip.ru/file/83720643/9e985ee8/header.html. Есть исходники. Только меню будет такое ...Анимация1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо добавить объявления на доски (объява не реклама сайте). После прогона обязателен отчет с сслками где есть объявы. Ваши предложения?Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Заходим http://www.villagio.ru/villages/?id=greenfield. Внизу кнопка генплан - нажимаем... Мне необходимо сделать три подобных флэшки. Размеры меньшие. Исполнение на Ваш вкус. Требование: xml файл с участками ( занят/свободен/резерв, план дома (путь)). Жду Ваших предложений с ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $120
Нужно переделать план коттеджного поселка 2 шт. Есть фото плана коттеджного поселка, а также этот же план нарисованный в Фотошопе (кратко) 1 шт. Необходимо их или перерисовать или нарисовать с нуля (необязательно 100% соблюдение пропорций), ...Иллюстрации и Рисунки41 заявкаЗакрыт16 лет назад