Дизайн приносящий прибыль
Занимаюсь графическим и веб-дизайном. В первую очередь люди обращают внимание на дизайн и от того, насколько качественно он выполнен зависит прочитает ли потенциальный клиент ваше предложение. Я могу создать дизайн, который окажет на вашего клиента положительное впечатление, следовательно, увеличит их увереность в вас.
Что вы получите
- Не просто красивый и оригинальный, но жизнеспособный и функциональный дизайн, грамотно выполненный с точки зрения UI/UX интерфейсов;
- Красивый и грамотный графический дизайн, полностью готовый к печати;
- Уникальный логотип и фирменный стиль;
- Грамотно и красиво оформленное с точки зрения дизайна сообщество в социальных сетях;
- Информативные, лёгкие и завораживающие баннеры, которые можно использовать как в веб, так и в печати. Веб-баннеры могут быть дополнительно анимированы.
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