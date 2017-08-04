Дизайн приносящий прибыль

Занимаюсь графическим и веб-дизайном. В первую очередь люди обращают внимание на дизайн и от того, насколько качественно он выполнен зависит прочитает ли потенциальный клиент ваше предложение. Я могу создать дизайн, который окажет на вашего клиента положительное впечатление, следовательно, увеличит их увереность в вас.

Что вы получите

Не просто красивый и оригинальный, но жизнеспособный и функциональный дизайн, грамотно выполненный с точки зрения UI/UX интерфейсов;

Красивый и грамотный графический дизайн, полностью готовый к печати;

Уникальный логотип и фирменный стиль;

Грамотно и красиво оформленное с точки зрения дизайна сообщество в социальных сетях;

Информативные, лёгкие и завораживающие баннеры, которые можно использовать как в веб, так и в печати. Веб-баннеры могут быть дополнительно анимированы.

Начнём сотрудничество прямо сейчас!