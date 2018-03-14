Быстро и качественно
Всем привет зовут меня Артем. На данный момент проживаю в Харькове. В 2012 году закончил Харьковскую академию дизайна (ХДАДМ) факультет информационных технологий. Проектированием и дизайном сайтов занимаюсь с 2015 года.
Что входит в мой пакет услуг:
1. Прототипирование ( wireframe макеты)
2. Веб-дизайн, UI/UX-дизайн
3. Дизайн логотипа
Этапы моей работы
- уточнение деталей, готовое ТЗ
- предоплата 50%
- прототип
- предоставление демо-версиидизайна
- внесение правок, которые не противоречат первоначальному заданию;
- отдаю исходники или устанавливаю на хостинг
Портфолио
- Веб дизайн для студии "IT Factory"167 просмотров
- Веб дизайн сайта для студии "Artfox"127 просмотров
- Веб дизайн сайта постельного белья139 просмотров
- Веб дизайн интернет магазина "Еверест"111 просмотров
- Интернет магазин115 просмотров
- Веб сайт Sesh115 просмотров
- Дизай мобильного приложения "Sesh"121 просмотр
- Веб дизайн сайта "ничего лишнего"111 просмотров
- Интернет магазин120 просмотров