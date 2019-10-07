WEB - Дизайн

Я просто ищу прибежище для работы, требующее "ремонта" или "реконструкции", но имеющее надежный фундамент. Готова "крушить стены", "возводить мосты" и "монтировать освещение".

За плечами огромный опыт, отличаюсь бешеной энергией, обладаю тем что называется "видение сути". Не боюсь "начать с нуля", полезный навык-то самое "видение сути", опыт публичных выступлений, умею воодушевлять людей и помогать им в создании чего-либо грандиозного.

Ссылка на портфолио: https://yadi.sk/d/vrXq6Qgsj2djyw