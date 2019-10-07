WEB - Дизайн
Я просто ищу прибежище для работы, требующее "ремонта" или "реконструкции", но имеющее надежный фундамент. Готова "крушить стены", "возводить мосты" и "монтировать освещение".
За плечами огромный опыт, отличаюсь бешеной энергией, обладаю тем что называется "видение сути". Не боюсь "начать с нуля", полезный навык-то самое "видение сути", опыт публичных выступлений, умею воодушевлять людей и помогать им в создании чего-либо грандиозного.
Ссылка на портфолио: https://yadi.sk/d/vrXq6Qgsj2djyw
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн главной страница сайта106 просмотров
- Дизайн лого118 просмотров
- Дизайн лого104 просмотра
- Дизайн лого119 просмотров
- Разработка фирменного стиля88 просмотров
- Дизайн сайта музыкальной школы60 просмотров
- Дизайн сайта интернет магазина еды67 просмотров
- Дизайн сайта интернет магазина одежды67 просмотров
- Дизайн сайта по доставке цветов63 просмотра
- Изготовление виджитов для VK.com73 просмотра