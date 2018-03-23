Добрый день. Необходимо сверстать лэндинг. Сроки - 25. 03.2018 9.00 по Мск Стоимость - 2000 рублей Обязательные требования: - Кроссбраузерность - Адаптивность - Скорость загрузки не меньше 70 по ...
HTML-верстка19 заявок
Закрыт
7 лет назад
Скайп: blackolka
E-mail: [email protected]
Добрый день. Необходимо сверстать лэндинг. Сроки - 25. 03.2018 9.00 по Мск Стоимость - 2000 рублей Обязательные требования: - Кроссбраузерность - Адаптивность - Скорость загрузки не меньше 70 по ...
Сделать дизайн лэндинга Тематика: строительство элитных домов Дедлайн: 17.03 в 9.00 по МСК Цена: 2500 рублей Предпочтение будет отдано специалисту, который имеет примеры работ по данной тематике (примеры прикреплять ...