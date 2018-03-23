blackolka

Ольга blackolka

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Скайп: blackolka

E-mail: [email protected]

  • Верстка лэндинга

    Добрый день. Необходимо сверстать лэндинг.  Сроки - 25. 03.2018 9.00 по Мск Стоимость - 2000 рублей Обязательные требования: - Кроссбраузерность - Адаптивность - Скорость загрузки не меньше 70 по ...

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн лэндинга

    Сделать дизайн лэндинга  Тематика: строительство элитных домов  Дедлайн: 17.03 в 9.00 по МСК Цена: 2500 рублей Предпочтение будет отдано специалисту, который имеет примеры работ по данной тематике (примеры прикреплять ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад