Отзывы заказчиков
$4
9 баллов
10 лет назад
Юрий - профи в этом вопросе переменных данных, сделал и оперативно и главное правильно, и что приятно - недорого. Скорее всего в вопросах верстки и предпечатной подготовки он также покажет свой высокий уровень, так что рекомендую. Думаю что мало найдется спецов с необходимым профессиональным софтом для подобной работы, а ведь правильный софт и опыт - залог оперативности и доступной цены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от работы с Александром, четкое ТЗ, конструктивный диалог, приятен в общении и моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $2
от 1 дня
#179
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#797
Дизайн продукции
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Логотипы и Знаки
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