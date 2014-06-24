blackroader

Юрий blackroader

 
35 летУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Мой профиль дизайн, пред печатная подготовка и фотография
Отзывы заказчиков
Sashok_75
Алекс 
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$4
9 баллов
10 лет назад
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Юрий - профи в этом вопросе переменных данных, сделал и оперативно и главное правильно, и что приятно - недорого. Скорее всего в вопросах верстки и предпечатной подготовки он также покажет свой высокий уровень, так что рекомендую. Думаю что мало найдется спецов с необходимым профессиональным софтом для подобной работы, а ведь правильный софт и опыт - залог оперативности и доступной цены. Рекомендую.
Только положительные впечатления от работы с Александром, четкое ТЗ, конструктивный диалог, приятен в общении и моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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