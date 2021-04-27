blacktes159

Арсений Погуляйло blacktes159blacktes159
24 годаРоссия/Тольятти
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Начинающий Front-end разработчик
В 2019 закончил обучение в Политехническом Колледже № 50 г. Москва(Зеленоград) по специальности "Компьютерные сети".Имею опыт работы на предприятии по сборке, настройке компьютеров. Сейчас работаю сис.админом в офисе в основном редактирую заявки, договора в 1С , в свободное время изучаю фронт-енд, а свободного времени очень много :). На данный момент обучаюсь веб-программированию с помощью курсов https://netology.ru/ .
Изучил более менее html css и базовый java ,git, могу сверстать подобные странички: https://codepen.io/SenichQ/pen/KKpqWbB
https://senichq.github.io/Emailhtml/
https://senichq.github.io/test123/
Git
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