blacktes159

Начинающий Front-end разработчик

В 2019 закончил обучение в Политехническом Колледже № 50 г. Москва(Зеленоград) по специальности "Компьютерные сети".Имею опыт работы на предприятии по сборке, настройке компьютеров. Сейчас работаю сис.админом в офисе в основном редактирую заявки, договора в 1С , в свободное время изучаю фронт-енд, а свободного времени очень много :). На данный момент обучаюсь веб-программированию с помощью курсов https://netology.ru/ .

Изучил более менее html css и базовый java ,git, могу сверстать подобные странички: https://codepen.io/SenichQ/pen/KKpqWbB

https://senichq.github.io/Emailhtml/

https://senichq.github.io/test123/

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