bladas_prof

Владислав bladas_prof

 
27 летУкраина/Черновцы
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная разработка сайтов

Дизайн сайтов

  • Дизайн главной от 200$
  • Прототипирование макетов страниц 30$
  • Мобильная / планшетная версии дизайна 100$
  • Внутренние страницы дизайн от 30$/шт
  • Логотип  75$
  • Брендирование/ Презентация 150$
Front end
  • час работы 10$
  • Javascript, jQuery, HTML 5 и CSS 3, Bootstrap 3
Back-end
  • час работы 15$
  • JSON, API, Django,  MySQL , Git, Angular
Срочность

  • за срочность 50% от  бюджета проекта.
Услуги:

- Разработка сайтов любой сложности

Работаю по предоплате: 50/50 или поэтапной оплате.

  • Банковская карта —  Приватбанк /Украина
JavascriptMySQLДизайн сайтаHTMLCSSBootstrapjQueryDjangoAngularGit