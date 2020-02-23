bladas_prof

Профессиональная разработка сайтов
Дизайн сайтов
- Дизайн главной от 200$
- Прототипирование макетов страниц 30$
- Мобильная / планшетная версии дизайна 100$
- Внутренние страницы дизайн от 30$/шт
- Логотип 75$
- Брендирование/ Презентация 150$
- час работы 10$
- Javascript, jQuery, HTML 5 и CSS 3, Bootstrap 3
- час работы 15$
- JSON, API, Django, MySQL , Git, Angular
- за срочность 50% от бюджета проекта.
- Разработка сайтов любой сложности
Работаю по предоплате: 50/50 или поэтапной оплате.
- Банковская карта — Приватбанк /Украина