bladefaster

Нужно доработать сайт согласно ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1ibk_0dEy1ldICbsFyd5CLWOjuoX3o0_mmH1beh0TDWs/edit?usp=sharing Если есть вопросы, пишите в личные сообщения. Указывайте цену и сроки за все правки. С вопросами "Какой у вас бюджет?" проходите мимо. ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать сайт на ocStore 2.1.0.2. ТЗ - https://docs.google.com/document/d/12qlK9pYhlXk6HLdb6T8oLL6U7DxLQ3CV5UlsN6R3E5g/edit?usp=sharing Есть еще масса различных задач, на OpenCart и WP. Интересует ответственный человек с опытом работы, который придерживается дедлайна. Цена договорная, указывайте реальную ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Были сделаны правки программистом, после проверены сеошником и выявлены некоторые правки. их нужно внести согласно рекомендаций seoшника. Файлы приложил. Правки в ворде обозначены оранжевым. Это был отчет. Желательно сделать, по пунктам небольшой отчет. Здесь ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад