Установка, настройка и отслеживание счётчиков Google Analytics и Яндекс.Метрики. Веб-аналитика сайтов, продаж на сайте и источников трафика.
Также осуществляю следующие услуги:
* Размещение событий для оценки конверсий через Google Tag Manager.
* Настройка расширенной электронной торговли.
* Проведение A/В-тестирования.
* Составление пользовательских отчётов, сводок и оповещений в Google Analytics и Яндекс.Метрике.
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Маркетинговый анализ
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$3/час
от $3от 1 часа
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Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга