Установка, настройка и отслеживание счётчиков Google Analytics и Яндекс.Метрики. Веб-аналитика сайтов, продаж на сайте и источников трафика.

Также осуществляю следующие услуги:

* Размещение событий для оценки конверсий через Google Tag Manager.

* Настройка расширенной электронной торговли.

* Проведение A/В-тестирования.

* Составление пользовательских отчётов, сводок и оповещений в Google Analytics и Яндекс.Метрике.