blagawa

Алексей blagawa

 
46 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Установка, настройка и отслеживание счётчиков Google Analytics и Яндекс.Метрики. Веб-аналитика сайтов, продаж на сайте и источников трафика.

Также осуществляю следующие услуги:

* Размещение событий для оценки конверсий через Google Tag Manager.

* Настройка расширенной электронной торговли.

* Проведение A/В-тестирования.

* Составление пользовательских отчётов, сводок и оповещений в Google Analytics и Яндекс.Метрике.

Маркетинговый анализ
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 часа
нет рейтинга