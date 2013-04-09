Тексты как песня: создание, редактирование, корректирование и вычитка.

Искусное слово - владение информацией.

Предлагаю заказчикам виртуозность слова как филолог, журналист, копирайтер и просто ответственный грамотный человек.

Владею чувством стиля и слога, умею находить и предельно обобщать материал вне зависимости от знакомства с темой. Люблю свою работу и хочу, чтобы другим она тоже приносила радость и пользу.

По жизни редактирую и пишу тексты. Вела православный сайт, работала в редакции штатным корреспондентом газет с ежемесячными 10-12 дневными командировками по России.

Уважаемый заказчик, если вас заинтересовала моя кандидатура, жду четкое задание и обсудим детали работы.

В день готова для вас обработать до 6 000 знаков. Оплата - на пластиковую карту ВТБ.

e-mail: [email protected]

Благодарю за минутку, проведенную на моей страничке. Будьте счастливы! Рада сотрудничеству!