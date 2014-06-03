На вакансию Системный администратор или на техподдержку.
Зовут Максим
Дата рождения: 01.28.1997
ОБРАЗОВАНИЕ
На данный момент учеба 2 курс, учусь на системного администратора.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Языки
Украинский: Родной язык
Русский: Родной язык [2]
Английский технический: читаю литературу, русский, украинский.
Грамотная русская речь.
Знание ОС linux (CentOs, Debian, Ubuntu) на уровне Advanced User/Junior Administrator
Ключевые навыки:
Работал более 1.5 лет на системе Linux
Debian
Ubuntu
Администрировал, делал настройку.
Так-же есть не большой опыт по Iptables/защита серверов, сайтов.
Могу работать выходные 11.00-08.00 по мск.
Понедельник-Пятница 16.00-04.00 по мск.
Любой График!