На вакансию Системный администратор или на техподдержку.

Зовут Максим

Дата рождения: 01.28.1997

ОБРАЗОВАНИЕ

На данный момент учеба 2 курс, учусь на системного администратора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Языки

Украинский: Родной язык

Русский: Родной язык [2]

Английский технический: читаю литературу, русский, украинский.

Грамотная русская речь.

Знание ОС linux (CentOs, Debian, Ubuntu) на уровне Advanced User/Junior Administrator

Ключевые навыки:

Работал более 1.5 лет на системе Linux

Debian

Ubuntu

Администрировал, делал настройку.

Так-же есть не большой опыт по Iptables/защита серверов, сайтов.

Могу работать выходные 11.00-08.00 по мск.

Понедельник-Пятница 16.00-04.00 по мск.

Любой График!