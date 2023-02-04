blendermacho

3д моделлер
ОПЫТ РАБОТЫ:
Опыт работы в сфере 3D моделирования у меня больше 2х лет.Выполнял различные заказы, на различных сайтах/3D биржах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
Из ярких навыков, я бы хотел выделить такие как: качество и быстрота выполнения различных работ, связанных с сферой 3D моделирования.
Открытость с заказчиками, и обязательное согласование мнения заказчика в моих работах - это главное.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Проходил курсы в сфере 3D моделирования.
ПРОГРАММЫ:
Основные:blender, Zbrush.
Дополнительные: Photoshop.
Есть портфолио:https://kwork.ru/user/pospelovyaroslav1