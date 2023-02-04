blendermacho

3д моделлер

ОПЫТ РАБОТЫ:

Опыт работы в сфере 3D моделирования у меня больше 2х лет.Выполнял различные заказы, на различных сайтах/3D биржах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:

Из ярких навыков, я бы хотел выделить такие как: качество и быстрота выполнения различных работ, связанных с сферой 3D моделирования.

Открытость с заказчиками, и обязательное согласование мнения заказчика в моих работах - это главное.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Проходил курсы в сфере 3D моделирования.

ПРОГРАММЫ:

Основные:blender, Zbrush.

Дополнительные: Photoshop.

Есть портфолио:https://kwork.ru/user/pospelovyaroslav1