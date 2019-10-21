blenderteam

Клиент всегда и полностью прав!

Привет, меня зовут Дмитрий Воронков и я директор маркетингового агентства Blender. Основной задачей которого является не просто выполнять заказ, а предоставить эффективные бизнес-решения. Сотрудничество с нашей командой — не расходы, а прибыльная инвестиция в ваше дело.

Компетенции.

1. Продвигаем бизнес в сети. Красивый, правильно оформленный веб-сайт с хорошим продуктом не принесет прибыли, если о нём никто не знает. Команда Blender настроит для вас контекстную и таргетированную рекламу и принесёт прибыль с инвестиции в рекламу от 30%.

2. Также мы работаем с органической выдачей в поиске, скрупулезно настроив SEO оптимизацию для вашего сайта. Ваш продукт станет выделяться в глазах потенциальных клиентов среди конкурентов при поиске.

3. Создадим живое сообщество пользователей вокруг вашего продукта в социальных сетях благодаря новейшим SMM приёмам.

4. Создаем продающие сайты. Перед стартом проекта команда Blender анализирует ваш бизнес, находит потребности потенциальных клиентов и изучает их поведение. Благодаря анализу и стратегии вы получите не просто шаблонный сайт, а бизнес-инструмент для привлечения клиентов.

5. Делаем брендинг. Создадим ваш собственный стиль, который полюбят ваши клиенты. Мы с удовольствием создадим для вас стратегию бренда, нейминг, брендбук, создание ключевых изображений и многое другое.

Как мы работаем?

Прежде чем приступить к работе наши маркетологи изучат и поймут специфику вашего бизнеса. Чтобы добиться максимального результата нам нужна ваша обратная связь а именно, рассказать о вашей проблеме — дальше мы уже позаботимся. Все специалисты работают в связке с маркетологами, этим Blender отличается от конкурентов. Мы предоставим вам возможность следить за выполнением проекта с любого устройства. Забудьте про звонки и письма с целью узнать о ходе работы. Вы увидите все текущие задачи, их статус, сможете оставлять к ним комментарии и даже связаться с конкретным исполнителем этой задачи. Работа с Blender очень проста и удобна от нас обычно не уходят без решений.