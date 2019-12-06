blessedman

Июнь 2009 — Август 2011

Рекламное агенство ZHELEZNY (Россия, Москва http://www.zhelezny.com ) — Информационные технологии/системная интеграция, web-разработчик (удаленно)

Доработка и поддержка менеджерской и клиентской частей интернет системы по продаже рекламных площадей. Разработка и поддержка crm системы. Работа с гугл и яндекс картами (написание частей функционала для работы клиентов и менеджеров)

Январь 2010 — Август 2011

Дизайн студия "ОсОО DEUP" (Кыргызстан, Бишкек http://deup.ru ) — Информационные технологии/системная интеграция

учредитель, директор

Встреча с заказчиками, обсуждение планов работы, контроль процесса и результата работы. Частично разработка и помощь.

С 2011 года фриланс (разработка сайтов различной сложности на заказ, удаленно)

Крупные реализованные проекты:

http://outdoor.zhelezny.com/ - написание составляющих частей функционала бизнес системы продажи рекламы посредством интернет.

http://b-touch.asia - социальная сеть, бизнес контакт.

http://planetapozitiva.ru – социальная сеть позитивных людей

http://onemag.kg - мужской интеллектуальный журнал о жизни в Кыргызстане и за его пределами

+ множество мелких и средних проектов, некоторые из которых закрытые (для использования внутри компании)