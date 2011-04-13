Саунд-дизайн, звукорежиссура, звукозапись в играх.

5-летний опыт работы с музыкой. Начальные навыки скриптования. Опыт работы с автосимулятором на PC (двигатели, взаимосвязи, атмосфера). Проект на стадии завершения. С предыдущими версиями можно ознакомиться здесь:

http://www.multisoft-web.ru/, http://www.transporter-game.ru/

Принимаю заказы на озвучку событий в играх (рекордер Zoom 4HN), с последующей работой с ними в XACT или Fmod Designer. Короткие сроки. Цены обсуждаются.