blikso

Сергей Воронов blikso

 
41 годРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Образование:

1992-2000. Московский Академический Художественный лицей Российской Академии Художеств.

2000-2006. Московский Государственный Академический Институт им. Сурикова.

Факультет — «Станковая графика» (6 лет), специальность — художник-график.

Дипломная работа: серия линогравюр «Индия».

2007. Вступление в МОСХ на отделение «Станковая графика».

2008. Курс повышения квалификации: «Дизайн и проектирование в программе Archicad»

2009-2011. Британская высшая школа дизайна.

Факультет «Визуальные коммуникации» куратор Леонид Славин.

Дипломная работа: разработка визуального языка для Палеонтологического музея имени Ю.А. Орлова

Владею: платформа PC/Mac. Пакет графических программ: Adobe PS, Illustrator, In Design, CorelDRAW

Autodesk 3ds Max, Archicad.

Рисунок от руки — любая техника (графический планшет, бумага, карандаш,

уголь, акварель, темпера, линогравюра, офорт, литография). Фотосъёмка.

CorelDRAWIllustrator3ds MaxArchiCAD
Портфолио
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