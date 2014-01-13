Образование:
1992-2000. Московский Академический Художественный лицей Российской Академии Художеств.
2000-2006. Московский Государственный Академический Институт им. Сурикова.
Факультет — «Станковая графика» (6 лет), специальность — художник-график.
Дипломная работа: серия линогравюр «Индия».
2007. Вступление в МОСХ на отделение «Станковая графика».
2008. Курс повышения квалификации: «Дизайн и проектирование в программе Archicad»
2009-2011. Британская высшая школа дизайна.
Факультет «Визуальные коммуникации» куратор Леонид Славин.
Дипломная работа: разработка визуального языка для Палеонтологического музея имени Ю.А. Орлова
Владею: платформа PC/Mac. Пакет графических программ: Adobe PS, Illustrator, In Design, CorelDRAW
Autodesk 3ds Max, Archicad.
Рисунок от руки — любая техника (графический планшет, бумага, карандаш,
уголь, акварель, темпера, линогравюра, офорт, литография). Фотосъёмка.
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