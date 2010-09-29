Создание, обслуживание и продвижение сайтов.

10 лет занимаюсь интернет технологиями. Создание сайтов, администрирование сетей, ПО, железо.

WEB. Работа с CMS:

* Joomla

* WordPress

* PHP Nuke

* Shop-Script free

* osCommerce

Администрирование сетей ЛВС:

* FreeBSD

* PfSense

* ASP Linux server

* Alt Linux server

* Видеорегистраторы

* Установка и настройка ПО и оргтехники

Видеонаблюдение:

* Системы цифрового видеонаблюдения

* Системы беспроводного и скрытого видеонаблюдения

* Системы контроля доступа, с возможностью учета рабочего времени и протоколирования событий

* Видеодомофоны любой сложности для дома и офиса

* Системы охранной сигнализации, в том числе беспроводной сигнализации

* Системы звукового оповещения и трансляции

* Шлагбаумы и привода распашных ворот