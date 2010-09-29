10 лет занимаюсь интернет технологиями. Создание сайтов, администрирование сетей, ПО, железо.
WEB. Работа с CMS:
* Joomla
* WordPress
* PHP Nuke
* Shop-Script free
* osCommerce
Администрирование сетей ЛВС:
* FreeBSD
* PfSense
* ASP Linux server
* Alt Linux server
* Видеорегистраторы
* Установка и настройка ПО и оргтехники
Видеонаблюдение:
* Системы цифрового видеонаблюдения
* Системы беспроводного и скрытого видеонаблюдения
* Системы контроля доступа, с возможностью учета рабочего времени и протоколирования событий
* Видеодомофоны любой сложности для дома и офиса
* Системы охранной сигнализации, в том числе беспроводной сигнализации
* Системы звукового оповещения и трансляции
* Шлагбаумы и привода распашных ворот
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