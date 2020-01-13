blinovalescha

Совершенство складывается из мелочей. Мелочи создают совершенство, а совершенство — не мелочь. Создадим же Совершенство вместе!

Здравствуйте! Я молодой, грамотный и энергичный парень. Живу в СПб. Окончил колледж информационных технологий по специальности "Техник-Программист". Являюсь мастером по обработке цифровой информации (Word, Excel, PowerPoint, PhotoShop и пр.). В свободное время играю на гитаре и пою. Качественно работаю, объясняю и обучаю. Жду вашего сотрудничества!