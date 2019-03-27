Веб-дизайн, графический дизайн, маркетинговые исследования в сети, Анимация, 3д анимация
Почта: [email protected]
Behance: https://www.behance.net/oronzin
Instagram: https://www.instagram.com/oleg.ronzhin/
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Портфолио
- 3D в веб-дизайне138 просмотров
- Анимация текста в Арнольде194 просмотра
- Концепция анимации для сайта167 просмотров
- Концепт 3Д анимации для сайта166 просмотров
- Матрешки157 просмотров
- Sick portraits161 просмотр
- Balloon angry type379 просмотров
- 3d renders339 просмотров
- Трехмерная модель дома для рекламной компании353 просмотра
- Хейдэй372 просмотра
- Дизайн сайта фуд-корта "Бонсу фуд"471 просмотр
- Фотосъемка в студии130 просмотров
Баннеры
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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