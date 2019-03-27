bliss1414

Олег Ронжин bliss1414

 
32 годаРоссия/Киров
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-дизайн, графический дизайн, маркетинговые исследования в сети, Анимация, 3д анимация

VK: http://vk.com/id110551741

Почта: [email protected]

Behance: https://www.behance.net/oronzin

Instagram: https://www.instagram.com/oleg.ronzhin/

Портфолио
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Баннеры
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Дизайн мобильных приложений
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от $150
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Дизайн сайтов
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от $300
от 2 дней
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