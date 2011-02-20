Добрый день друзья. Для кулинарного портала требуються автора для написания пошаговых рецептов. Основные условия: Умение работать с движком Wordpress;Своевременно размещать статьи;Быть на связи.Порядок выполнения работы: Каждому исполнителю будет выдоватся ТЗФайл со ...