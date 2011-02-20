Добрый день друзья. Для кулинарного портала требуються автора для написания пошаговых рецептов. Основные условия: Умение работать с движком Wordpress;Своевременно размещать статьи;Быть на связи.Порядок выполнения работы: Каждому исполнителю будет выдоватся ТЗФайл со ...
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Добрый день. Открылась новая вакансия "Корректор текстов". Главная задача корректора – проверка текстов, поиск в них ЛЮБЫХ ошибок, приведение в норму, соответствующую всем правилам русского языка. Основные требования, Вы ...Редактирование и Корректура50 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Открылась новая вакансия "Контент-менеджер" в наличии 3 информационных сайтов (женская тематика, медицина, диета) Задача: Размещать статьи , проверять на ошибки, подбирать уникальные картинки для статьи и все оформить согласно ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу дизайнера который нарисует логотип для блога http://blogowed.ru/.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт14 лет назад