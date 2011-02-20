blogowed

Роман blogowed

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Занимаюсь веб сайтами

  • Авторы для кулинарного портала

    Добрый день друзья. Для кулинарного портала требуються автора для написания пошаговых рецептов.  Основные условия: Умение работать с движком Wordpress;Своевременно размещать статьи;Быть на связи.Порядок выполнения работы: Каждому исполнителю будет выдоватся ТЗФайл со ...

    WordPress
    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется корректор текстов

    Добрый день. Открылась новая вакансия "Корректор текстов". Главная задача корректора – проверка текстов, поиск в них ЛЮБЫХ ошибок, приведение в норму, соответствующую всем правилам русского языка. Основные требования,  Вы ...

    Редактирование и Корректура50 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Добрый день. Открылась новая вакансия "Контент-менеджер" в наличии 3 информационных сайтов (женская тематика, медицина, диета) Задача:  Размещать статьи , проверять на ошибки, подбирать уникальные картинки для статьи и все оформить  согласно ...

    WordPress
    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад