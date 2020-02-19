Графический дизайнер и иллюстратор

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Приветствую вас!

Мое имя Анастасия, я - графический дизайнер! Год успешной работы в сфере дизайна!

Хотя у меня еще нет долгих лет опыта, я все равно достигла не малых высот, но самое лучшее все еще впереди.

На данный момент я могу вам предложить следующее:

дизайн визиток, буклетов, открыток, календарей, баннеров, плакатов, флаеров, листовок, постеров, сертификатов, листовок, обложек, билетов, дипломов и т.д и т.п

визиток, буклетов, открыток, календарей, баннеров, плакатов, флаеров, листовок, постеров, сертификатов, листовок, обложек, билетов, дипломов и т.д и т.п отрисовка иконок

иконок дизайн логотипов

логотипов разработка фирменного стиля

фирменного стиля дизайн иллюстрационных материалов

иллюстрационных материалов пиксельная графика

легко иду на контакт

ответственная и внимательная

креативная

инициативная и самостоятельная

не люблю лицемерие и ложь

быстро адаптируюсь

с интересом изучаю что-то новое

и мы вместе выберем удобный способ связи, оплаты и установим сроки!

skype: design.nb_1

email: [email protected]

и в личных сообщениях на сайте