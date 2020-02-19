Графический дизайнер и иллюстратор
Приветствую вас!
Мое имя Анастасия, я - графический дизайнер! Год успешной работы в сфере дизайна!
Хотя у меня еще нет долгих лет опыта, я все равно достигла не малых высот, но самое лучшее все еще впереди.
На данный момент я могу вам предложить следующее:
- дизайн визиток, буклетов, открыток, календарей, баннеров, плакатов, флаеров, листовок, постеров, сертификатов, листовок, обложек, билетов, дипломов и т.д и т.п
- отрисовка иконок
- дизайн логотипов
- разработка фирменного стиля
- дизайн иллюстрационных материалов
- пиксельная графика
- легко иду на контакт
- ответственная и внимательная
- креативная
- инициативная и самостоятельная
- не люблю лицемерие и ложь
- быстро адаптируюсь
- с интересом изучаю что-то новое
skype: design.nb_1
email: [email protected]
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