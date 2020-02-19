blohina

Анастасия blohina

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер и иллюстратор

﻿

Приветствую вас!

Мое имя Анастасия, я - графический дизайнер! Год успешной работы в сфере дизайна!

Хотя у меня еще нет долгих лет опыта, я все равно достигла не малых высот, но самое лучшее все еще впереди.

На данный момент я могу вам предложить следующее:

  • дизайн визиток, буклетов, открыток, календарей, баннеров, плакатов, флаеров, листовок, постеров, сертификатов, листовок, обложек, билетов, дипломов и т.д и т.п
  • отрисовка иконок
  • дизайн логотипов
  • разработка фирменного стиля
  • дизайн иллюстрационных материалов
  • пиксельная графика
Немного обо мне:

  • легко иду на контакт
  • ответственная и внимательная
  • креативная
  • инициативная и самостоятельная
  • не люблю лицемерие и ложь
  • быстро адаптируюсь
  • с интересом изучаю что-то новое
Напишите мне прямо сейчас и мы вместе выберем удобный способ связи, оплаты и установим сроки!

skype: design.nb_1

email: [email protected]

и в личных сообщениях на сайте