Web-Design, UX/UI Design Mobile Design
Доброго времени суток, меня зовут Евгений✌️
Я создаю красивые и функциональные сайты, которые увеличат конверсию и сделают Ваш бренд узнаваемым.
Вы можете заказать у меня
Лендинг
Многостраничный сайт
Интернет-магазин
Сайт-портфолио
Адаптив сайта
Редизайн сайта
Набираю портфолио, поэтому ЦЕНЫ НИЗКИЕ!
В результате работы со мной вы получаете качественный, современный сайт, адаптированный под все устройства и соответствующий всем Вашим требованиям.
Что также Вы получите в сотрудничестве со мной:
-ежедневные отчеты о выполненной работе
-обратная связь 7 дней в неделю (9:00-23:00)
-сопровождение в течение следующих 30 дней
Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы наше сотрудничество было комфортным и плодотворным.
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Портфолио
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