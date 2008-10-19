Комманда 3D-моделлеров, визуализаторов предлагает услуги:

- Дизайн интерьеров.

- 3D моделирование(High-poly, Low-poly).

- Предметное моделирование, студийная визуализация.

- Выполняем высококачественную архитектурную визуализацию любой сложности(интерьеры, экстерьеры).

- Архитектурная анимация - изготовление анимационных роликов, презентаций.

Работаем удаленно(фриланс), встречи для согласования - по взаимной договоренности, в любое удобное время.

Гарантируем качество, оперативность, соблюдение сроков, неразглашение информации о Ваших проектах.

телефоны: 8-096-656-86-03, 8-097-846-91-10

e-mail: [email protected]

www.ai-vis.com