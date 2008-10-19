Комманда 3D-моделлеров, визуализаторов предлагает услуги:
- Дизайн интерьеров.
- 3D моделирование(High-poly, Low-poly).
- Предметное моделирование, студийная визуализация.
- Выполняем высококачественную архитектурную визуализацию любой сложности(интерьеры, экстерьеры).
- Архитектурная анимация - изготовление анимационных роликов, презентаций.
Работаем удаленно(фриланс), встречи для согласования - по взаимной договоренности, в любое удобное время.
Гарантируем качество, оперативность, соблюдение сроков, неразглашение информации о Ваших проектах.
телефоны: 8-096-656-86-03, 8-097-846-91-10
e-mail: [email protected]
Портфолио
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