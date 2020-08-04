bloodmoon914

Серге Гончарук bloodmoon914bloodmoon914
27 летРоссия/Ростов-на-Дону
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов на Тильде. Дизайн, верстка, SEO.
Представляю команду Tild IT, которая занимается разработкой сайтов на платформе Тильда. В нашей команде только образованные специалисты, которые помогут затилдить Ваш бизнес и транслировать Ваши мысли в уже готовый сайт и начать зарабатывать на нём. Наш подход строится на строгом отношении к срокам и качеству выполнения.
Уникальный дизайн (Верстка Zero-block)
Адаптивная верстка под все устройства
SEO аудит и оптимизация
Работа с системами аналитики (Яндекс метрика и т.п)
Есть бесплатные правки
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