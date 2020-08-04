bloodmoon914

Разработка сайтов на Тильде. Дизайн, верстка, SEO.

Представляю команду Tild IT, которая занимается разработкой сайтов на платформе Тильда. В нашей команде только образованные специалисты, которые помогут затилдить Ваш бизнес и транслировать Ваши мысли в уже готовый сайт и начать зарабатывать на нём. Наш подход строится на строгом отношении к срокам и качеству выполнения.

Уникальный дизайн (Верстка Zero-block)

Адаптивная верстка под все устройства

SEO аудит и оптимизация

Работа с системами аналитики (Яндекс метрика и т.п)

Есть бесплатные правки